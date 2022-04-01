林佳龍與黃爸爸黃謙順寒暄致意。（王志偉攝）

黃法喆設計的工作服量產，捐贈花蓮警義消。義消弟兄穿上這件有紀念有意義的工作服。（王志偉攝）

「我相信黃法喆在天上聽到這個消息，一定會很開心」，消防特考班學員黃法喆，去年搭上了太魯閣事故班車，他在罹難前，參加消防員服裝改款設計競賽獲特優。黃法喆父親在事故後找上交通部長林佳龍，盼讓兒子的作品遺愛人間。林佳龍今到消防局贈出獲獎式樣的1685件工作服，現場播放影片紀念黃法喆，親友拭淚，場面溫馨。

去年4月2日台鐵太魯閣號列車事故，造成49人罹難213人受傷的重大交通事故，其中消防署109年消防特考班受訓的花蓮縣豐濱鄉子弟黃法喆同學，也因放假返鄉在這次意外中不幸罹難。

黃法喆在太魯閣事件發生前投稿，參與內政部消防署舉辦的全國消防員服裝改款設計，卻在當月底獲得特優獎。那時黃法喆卻早已不在人世。直到去年底，黃爸爸私訊林佳龍時，林佳龍才得知此事，決定協助黃法喆完成夢想。

林佳龍說，太魯閣列車事故將滿周年，傷者、罹難者家屬走過很辛苦。過去一年來除了持續關心傷者與家屬，他也結合長年投入災害防救的企業家，以及社團發起成立「台灣消防發展與交流協會」，請興采實業公司及協會贊助經費製作實品，趕在太魯閣號事件滿週年前夕，捐出1685件由黃法喆設計得獎式樣的工作服。

看著紀念影片，林佳龍拭淚說，黃法喆有志於消防工作，在即將回到花蓮消防隊服務，回到家鄉孝順雙親、陪伴家人的清明連假發生事故，希望這樣的生命故事能夠喚起更多關懷，包括讓救難、救災者無後顧之憂。也希望透過協助能夠讓黃法喆的作品問世，讓他設計的消防員服裝，能夠穿在各位警義消弟兄身上，好好地跟各位分享黃法喆作品的理念。

黃爸爸黃謙順說，包括自己和父親、弟弟都是警義消，兒子也對消防有興趣，4年才考上消防隊，家人為此都相當高興。黃謙順說，黃法喆從小就有美術天分，花了很多心思在設計的消防衣工作上，得知設計的衣服獲獎，家人都很驕傲，也相信黃法喆在天上聽到這個消息一定很開心。

今天出席活動的義消弟兄，都穿上這件得獎式樣的排汗衫工作服，內政部次長邱昌嶽為此感謝「台灣消防發展與交流協會」協助黃法喆的愛遺留人間，完成來不及完成的夢，消防弟兄是公安守護者，內政部在勤務與人力裝備的狀況，也努力協助補充花連縣人力，希望提供消防弟兄舒適的工作環境。