去年清明連假首日，台鐵太魯閣號列車撞上工程車出軌，奪走49條人命，在事故滿周年前夕，又見工程失誤影響到高鐵正線，幸未造成人員死傷，但影響10多萬旅客權益。台灣鐵道暨國土規劃學會指出，工安的檢討言猶在耳，還有多少工地會危害乘客安全，交通部知道嗎？這不是愚人節，是與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外。

鐵道學會說，1年前因為一個小小的工地疏失，許多珍貴的生命再也回不了家；1年後，又是一個小小的施工疏失，崩塌的結構、震波與碎片，可能危害執行滿載返鄉旅客的台鐵與高鐵。

學會初步量測，昨日工地崩塌的位置，距離50公尺就會碰到台鐵的側線，而距離100至150公尺以內，可能分別危害到台鐵與高鐵的正線列車。

鐵道學會指出，幸好昨日沒有列車通過，否則是不是又是一次死傷慘重的重大事故？工安的檢討言猶在耳，交通部長才剛與家屬再一次看到心碎的車廂，馬上又發生一件類似的意外，這次又要檢討多少人？

鐵道學會認為，檢討多少官員都沒用，沒有認知風險的心態，鐵道員工與乘客的性命，都難以獲得保障。這次不是脆弱邊坡，這次不是鐵道工程，但是一樣危害正線列車運行。學會要問，還有多少工地會危害乘客安全，交通部知道嗎？

鐵道學會繼續質疑，全國各縣市的工務監理部門，定期與臨時檢查做了嗎？何時乘客、用路人與全體國民，可以受到安全文化的包圍與保護呢？