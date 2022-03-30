水雉園區今年福壽螺暴增。（台南市水雉生態教育園區提供／劉秀芬台南傳真）

為讓更多民眾了解水雉生長環境，推廣友善耕種及環境教育，台南市官田水雉生態教育園區每年舉辦種菱營隊，讓親子下水池體驗種菱角，為水雉布置一個家，不僅讓民眾認識水雉與棲地植物生態，更讓參加者體驗種菱角的辛苦。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，水雉園區占地20公頃，其中水域面積就有8.3公頃，每年3、4月就要開始整理棲地，拔除白花水龍等強勢的水生植物，植入水雉喜愛的浮葉性水生植物，像是菱角葉、芡葉、印度莕菜等，迎接水雉繁殖期的到來。

「愈早把棲地準備好，水雉也會愈快來占地盤、繁殖下蛋，幼鳥也可以在颱風前長壯一點，增加存活機率。」李文珍說，園區人力有限，還是會請在地專業種菱角的農夫來幫忙種植，雖然一般民眾參加種菱營幫助有限，但為了讓民眾認識水雉與棲地生態，每年還是會開放報名。

李文珍說，在種菱角前，園區員工要先整理棲地，去年因為乾旱，棲地蓄水少，水生植物也少，但水質變鹼，福壽螺暴增，各個又肥又大，殼又硬，為避免種下去的菱角苗被福壽螺吃光，李文珍與員工從3月初開始撿螺，常常在園區留到9點、10點，有時一晚上就撿50斤以上，到現在已經撿了1500多斤。

水雉園區的種菱營隊，已經舉辦10多年，今年活動即將於5月展開，31日起將開放報名。李文珍說，不少民眾與親子從種植菱角的過程中，親近土地、認識水雉和溼地生態，同時也了解菱角的種植成長方式，也是園區舉辦活動最大的回饋。