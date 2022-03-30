中國新聞網報導，近日大陸零食「衛龍辣條」包裝文案引起爭議，被質疑包裝印著「約嗎」、「賊大」、「強硬」等字眼為低俗行銷，打色情擦邊球。30日，衛龍發文致歉並決定「停止有爭議文案包裝的生產，同時進行版面文案及設計的優化。」

中新網微評欄目指出，辣條之所以受大陸年輕人喜愛，是因為其獨特的色香味，已成為了一代人的童年記憶，也可能成為下一代人的童年記憶。在此，提醒包括衛龍在內企業，廣告宣傳文案需字斟句酌，不要玩曖昧低俗的套路；一些喜歡衛龍的消費者也莫被情懷蒙了眼，莫幫企業的低俗找藉口。

央視網報導，被指包裝打色情擦邊球的衛龍30日就包裝文案致歉，並表示停止生產有爭議文案的包裝。回應稱：「近日，有網友就公司產品的包裝提出相關的意見和建議，產品包裝的版面文案內容引起部分網友的爭議，在此我們深表歉意，公司非常重視廣大網友和消費者的意見，決定停止有爭議文案包裝的生產，同時進行版面文案及設計的優化。」