張惠妹睽違7年重返小巨蛋舉辦演唱會，事前主辦單位以防再次違反「阿妹條款」，做好各種防震措施，也要求歌迷不要跳動，仍被附近中華里里長游吉興夫婦抗議房屋震不停，甚至到北市府前靜坐抗議，對此，歌手何以奇發文質疑：「怎麼想都覺得沒道理啊」。

張惠妹重返小巨蛋舉辦演唱會，連日來都沒超過「63db」上限標準，但當地里長仍抗議造成震動，甚至下跪陳情副市長黃珊珊，被網友嘲諷根本在演戲，對此，歌手何以奇表示一個演唱會場地卻不能盡情享受演唱會氛圍，怎麼想都覺得沒道理，何況製作方強調一切都在規定範圍內，接著不忘狂酸：「如果還覺得有地震，是不是該去檢查一下是否有頭暈的症狀，頭暈問題可大可小，檢查一下比較好唷」。

對此，網友紛紛留言：「其他人辦都沒問題，就阿妹一直被罵」、「我朋友說根本沒有跳，都是搖動代替跳」、「不知道明天去完演唱會，里長會不會又去陳情了」、「我不懂為什麼只有阿妹辦演唱會才會吵震來震去的問題，平常別人開都沒事」，對此，何以奇忍不住再酸：「這種就是搖過一次就一直覺得有在搖，跟被蛇咬到一樣」。

市長柯文哲表示，由於小巨蛋蓋在土壤液化區，一點動作就容易晃動，震波也會傳到附近住家，坦言「小巨蛋真的不適合辦演唱會，比較嗨的演唱會以後要換地方唱了」，至於抗議的里長夫妻辦公處則遭評論洗版到剩1.1顆星，連Google名稱都被改名為「地震防災中心暨里長作秀中心」。