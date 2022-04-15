張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今晚（15日）小巨蛋第11場，也是她打破自己7年前「烏托邦」連唱10場、小巨蛋連續舉辦最多場演唱會的歌手紀錄，主辧單位特別安排今晚進行影音拍攝，之後有望收錄在「ASMR世界巡迴演唱會」DVD中；阿妹今晚開場沒多久先跟歌迷打招呼，幽默提醒大家：「今天會正式收錄大家（台下反應）跟台上（表演），雖然我不知道（演唱會DVD）什麼時候會發啦，但先錄了再說，好不好！」