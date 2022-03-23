詹男長期在台北、士林及新北等地車站，向旅客謊稱沒錢購買車票騙錢，已前科累累在去年2月間才服完刑，11月間就在中市烏日高鐵站、今年2月在台中火車站故技重施，到處借車票錢或生活費，被害人察覺報警，警方逮人當場查扣現金3萬多元。台中地檢署依詐欺罪嫌將他起訴。

詹男去年11月7日下午在台中市烏日區的台中高鐵站與台灣鐵路新烏日站之間的連通道，向路過的王姓女子佯稱，他因金融卡遺失，無法購買車票回屏東部落，王女心善不疑借給他2000元，因詹男未依約還錢，她驚覺受騙報警。

詹男於今年2月10日中午在台中火車站1樓廣場，向阮姓男子詐騙他要搭火車到台東，但身上現金不足才開口借錢，阮男現交200元給他，又幫他買價值800多元普悠瑪車票1張，因阮男發現詹男竟未搭車離開，還在火車站內晃，驚覺受騙而報警，警方當場扣得車票、悠遊卡及現金3萬670元。

詹男長期在大眾運輸系統車站內徘迴，鎖定利用民眾及乘客的愛心，詐稱沒錢買車票或缺生活費，民眾交給數百元及千元小額款項，犯罪足跡廣至台北、士林、新北及台中等處，犯罪手法相似，檢察官依詐欺罪起訴，並認定他對刑罰的反應力薄弱，請求法官依法加重其刑。