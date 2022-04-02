32歲張姓男子在苗栗竹南鎮租屋，當成地下兵工廠使用。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

苗栗縣一名32歲張姓男子有模具相關專業，他從網路或實體生存玩家商店購得模型槍及相關零件，在租屋處自行改造手槍，高雄警利用大數據鎖定他後，跨區逮人，進入該房後，果真發現衝鋒槍及金牛座改造手槍，還有多發子彈、火藥罐，猶如地下兵工廠。

苗栗一名32歲的張姓男子，長期在網路上購買改造槍枝相關零件，高雄小港分局利用大資料庫數據分析後鎖定他，上個月25日到張嫌租屋處執行搜索，赫然發現1枝衝鋒槍、1枝PB915型金牛座改造手槍，2枝槍枝初驗具殺傷力，並且查扣子彈30顆、火藥罐3瓶、彈匣2個、槍管2支、撞針1支、鑽頭1支、電鑽工具組1組等改造工具1批。

張嫌初步供稱是因為興趣才改槍，不過他高職就讀模具相關科系，目前又從事機械操作員，他上網自學，並購買相關零件，不過警方對他說法存疑，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送苗栗地方檢察署。

由於近年來槍擊案絕多數係由歹徒持有改造槍械犯案，警方究其原因在於改造槍枝「零組件取得容易」、「改造技術門檻低」、「改造成本低廉利潤高」，其中，改造槍枝相關零組件「槍管、撞針、裝飾彈、火藥及底火」等輕易可從網路或實體生存玩家商店購得，不法人士僅須至五金行購買鑽孔等設備，貫通槍管及撞針孔，即可自行組裝成具有殺傷力之槍枝再予以販售牟利，嚴重危害社會治安，警方將加強查緝工作。