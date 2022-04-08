除了六都，新竹因為是科技業重鎮，房價也連年水漲船高。有名網友就在PTT發文喊：「我月入40幾萬，資產1,000多萬，不是買不起（房），但叫我當凱子真的無法」並強調「真的租房就好，不用當凱子」。

該名網友目前租了2021年才蓋好的新房，月租加管理費35,000元有找，他透露，當時房東約以1,200萬元購買預售屋，後來遇到科技業大爆發，炒房猖獗，該棟房子已現值2,000萬，房東躺著賺800萬。

網友查找兩年前有相近條件房子的租房費用，發現到目前至多漲1千至2千元；相較於現在的房價仍親民許多，因此他認為「年輕人為了工作，要住房價貴的區域又買不起，怎麼辦？真的租房就好不用當凱子，人生苦短何必把辛苦錢都送給房蟲。」

網友多數支持買房：「房貸會愈繳愈少，房租只會愈來愈高」

文一出，吸引許多其他網友討論，許多人支持買房：「孩子！股票想買隨時有；房子過了這個村就沒這個店了！」、「有骨氣，希望哪天想買的時候，不會後悔要花更多錢才能買」、「房貸會愈繳愈少，房租只會愈來愈高，而且繳到最後房子還是別人的」、「月入四十萬其實買間自住真的可以，買個1,500到2,500萬元的房子我覺得可以」。

但也有一些聲音支持租房：「我其實也沒覺得有一定要買，不過其他縣市難說，台北新竹很高的可能續漲，就看你願不願意一直租或是撐到他崩盤」、「認識幾個朋友收入高，房子都用租的，租的價位3至5萬都有」、「推，我懂住新竹的某些地方會住到生氣，有價格沒生活品質」。

2021年新竹中古屋漲最兇 一坪最多漲８萬

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看《新竹買房與租房》近一年來的熱門關鍵字，也可發現包括：買房、房價、價格、房貸等都是網友討論的重點。據新新聞2021年的報導指出，信義房屋統計全台7縣市最近1年（2020-2021年)中古屋房市成交價格，其中以新竹漲勢最凶，漲幅高達25%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹房價起漲點大約是2020年6月底，當時台積電股價約313元，接著就一路上漲，中古屋單價每季跟著上漲1-2萬元，很可怕！一對夫妻去新竹買房，2020年9月每坪約22萬元，現在（2021年）已經漲到30萬元，短短1年多就漲8萬元，同樣的價錢原來可以買到3房加兩個停車位，現在兩個停車位就沒了。

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分析說明分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月07日至2022年04月06日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新竹買房與租房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。