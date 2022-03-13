新疆出身的明星，不分男女有著得天獨厚的異國感深邃輪廓，即使在演藝圈這樣充滿俊男美女的環境，他們的顏值也是一等一，而童星出身的新疆歌手阿爾法，5歲時就在競賽綜藝節目中靠著唱跳功力與高顏值，拿下明星獎而爆紅，不料長大後，他卻在2013年被選為「十大長殘童星」之一，此後阿爾法花了3年時間刻苦改造自己，硬生生讓顏值回歸巔峰，如今23歲的他，簡直帥到沒朋友。

阿爾法當年是以童星身分出道，2003年時他參加了《非常6+1》綜藝節目，一舉拿下「非常明星獎」，2年後又參加央視的《星光大道》節目，拿下人氣冠軍獎，能歌善舞、活潑可愛的模樣深值人心，尤其那張深邃的臉孔，實在是得天德厚，因此他成了超人氣童星，前途備受看好。之後阿爾法繼續在演藝圈發展，陸續拍了幾部戲，也上綜藝節目，甚至發行了歌曲，但都成績平平，最慘的是他18歲時，在網上被瘋傳了發胖、掉髮且油膩感的照片，昔日的洋娃娃變成中年大叔模樣，讓眾人大傻眼，最終被選入「十大長殘童星」之一。

阿爾法花了3年改造自己，重返顏值巔峰。(取材自阿爾法-Alpha微博)

經歷這番慘烈批評，阿爾法沒喪志，反倒發憤圖強，開始努力健身甩肉，去年初曾發了健身照，自我喊話：「懂得放下才能前行，這才是新的一年我該有的樣子，感謝感恩鼓勵我的家人們」，近日更是在微博上成果發表，阿爾法貼出童星時期的青澀舊照，並以現在的照片做對比，並寫下：「小時候vs.長大」。

照片中，阿爾法裸著上身、穿著灰色棉褲躺坐在窗前，不但渾身是肌肉，一頭棕色頭髮也變得茂密，跟兒時的形象相差甚大，如今是個擁有異國風五官的超級帥哥，眾網友不禁看傻，也認證阿爾法自我改造成功，顏值重返巔峰。