張碩航與妹妹合照。三和娛樂提供

張碩航與奶奶合照。三和娛樂提供

張碩航與父母合照。三和娛樂提供

櫻花系男孩張碩航演出電視劇「我家浴缸的二三事」。三和娛樂提供

「櫻花系男孩」張碩航近期在電視劇《我家浴缸的二三事》中有亮眼表現。日前首播時，家人為了觀看張碩航首部擔綱主演的影視作品準備了驚喜，特別在家中舉辦「個人小型首映會」，紅地毯更是一路從電梯口舖到家門，中間一度引來鄰居側目關心。為了出席這場盛宴，張碩航更和家人們盛裝打扮，登上獨一無二的星光大道紅毯。

張碩航這次在東森戲劇台，KKTV、Line TV電視劇《我家浴缸的二三事》中，形象從櫻花系男孩變身校園大魔王。當看完首播時，張碩航奶奶一度不敢相信那是自己的孫子，又很害怕觀眾會誤會孫子，最後主動要求要錄製影片幫忙「以正視聽」。

張碩航說：「第一次跟家人看首播，感覺很興奮也很緊張，尤其奶奶最後的反應更是讓人哭笑不得。不過，我也感受到家人們滿滿的愛，很溫馨。」播出後，網友被張碩航帥氣的顏值驚艷，留言說「少女們要暴動了」、「笑得好可愛」、「笑起來什麼都可以原諒他」等。他也期許接下來能有更多演出，讓家人、粉絲看見更多不同面向的自己。