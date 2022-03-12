余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐）抗直腸癌8年，已切除部份淋巴、肝臟和做70次化療，目前返家靜養。近日她曬出一段余天和孫子、孫女玩樂的影片，溫馨的畫面讓網友動容，期盼上天保佑余泳澐早日康復。

余泳澐6日在臉書上傳一段71秒的影片，寫道：「爺爺跟寶貝們讀故事書，超可愛的。」畫面中，余天坐在電視機前面的小椅子上，拿著故事書，一臉慈祥地念著裡面的內容給余泳澐的兒女聽，才剛要認真念，就被兩個孫子、孫女打斷，調皮地翻弄故事書，甚至用手戳余天的鼻孔，但他沒有動怒，反而露出寵溺的笑容溫柔勸導，還跟孫子孫女們索吻，天倫之樂的畫面相當溫馨。

這段影片短短幾天就有6千多個讚、2百多則留言，得到很多網友的祝福：「慈祥的阿公享受天倫之樂，勇敢媽媽加油」、「很幸福的一家人，祝平安健康」、「姊弟都很可愛。希望老天爺保佑媽媽身體健康」，也有人讚美余天保養得宜，看不出已74歲。

不過，有人喜歡就會有人不喜歡，余天一家常被網友酸「喜歡拿罹癌炒新聞」，讓余泳澐忍無可忍，10日在臉書發長文針對每個問題一一解釋，她表示家人個性較心直口快，記者提問沒想太多就把內心話說出來，但絕對沒有利用她的病情炒新聞，同時喊話酸民：「如果不想看到我，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台」；至於被酸靠有錢老爸，否則根本不能治療，余泳澐反擊：「我有健保，還有醫療保險，平常很節省也有存錢習慣 ，這些醫療費用還是付得起，也不用花到爸媽的錢 」。