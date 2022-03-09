女星朱芯儀昨（8日）在36歲生日宣布罹患乳癌第二到三期，已轉移到淋巴，今（9日）受訪證實5月將切除右胸防止癌細胞擴散。32歲女星大元（林艾璇）聽聞消息，心疼朱芯儀也佩服她的勇氣，並呼籲定期健檢的重要性。未料，她近日檢驗出胰臟腫瘤標記指數異常，火速到醫院做更進一步的檢查。

大元今（9日）在IG限時動態直言定期健康檢查真的太重要，因為她有檢查，才提早發現胰臟腫瘤標記指數異常，立刻前往醫院做深入的追蹤，稍早之前已接受抽血、驗尿等一連串的檢測，但現在沒有尿意，只好坐在這邊發文、狂灌水。

她也透露昨天看到朱芯儀確診乳癌，不禁感嘆：「覺得難過但也佩服她積極面對的勇氣，這也是愛自己的其中一個方式。」同時，大元不忘叮嚀各位要照顧好身體，有健康的身體才會有健康的心。

朱芯儀昨在YouTube影片中表示，去年11月發現兩邊胸部大小不一，到乳房外科拍了乳房攝影、粗針切片，被宣判確診乳癌第二到三期，癌細胞已轉移到淋巴，她回憶就醫前身體就有些異狀，像是反覆發燒、小傷口長達1個月未癒合、右邊乳頭發癢等，但當時沒有提高警覺，直到胸部外觀出現變化，才到醫院檢驗。

朱芯儀今（9日）受訪表示，右胸長了3顆2公分大的腫瘤，預計要在5月份開刀切除，坦言「要把第二性徵切掉，那衝擊很大。」除了即將來臨的手術，朱芯儀也透露做了3次化療，這禮拜要做第4次，因化療有副作用，頭髮、腸胃、鼻子與眼睛的粘膜都有很大的影響，常流鼻血，臉部長滿爛痘，讓她自嘲「整個臉像毀容一樣」，且每到晚上肚子還會嚴重脹氣，大到像懷孕5個月。儘管家人希望她低調養病，朱芯儀仍希望透過公眾人物的身分鼓勵病友，「我覺得我可以做到，大家都可以，人生就是有很多苦難跟需要經歷的困難，如果我們都這樣放棄是很可惜的。」