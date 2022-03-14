高捷紅橘線今（14）日早上6時25分發生號誌系統異常，全線停駛20分鐘，造成通勤族上班、上學遲到，民怨四起，高捷晚間才會進行完整查修。對此，國民黨高市議員則要求市長陳其邁應該道歉，並承諾不會再停駛，還酸「有波蘭記者坐在上面嗎？」陳其邁這次不震怒嗎？

「希望不要有波蘭記者坐在上面！」國民黨高市議員邱于軒狠酸，上次波蘭記者發文說人行道上有人騎摩托車，市長陳其邁就震怒大力取締，無限放大外媒關注，但這次高捷停駛怎麼不見陳其邁震怒，停駛造成市民生活不便，高捷必須好好處理這件事，不得再發生類似事件。

國民黨高市議員黃紹庭則指出，高捷已經營運10多年了，怎麼還會發生這種訊號異常現象，令人匪夷所思，尤其在上班尖峰時間，造成許多市民不便。他要求市長陳其邁必須道歉，並盡速釐清事故原因，以及應承諾未來不會再發生停駛狀況。

黃紹庭表示，這次故障相當罕見，就連北捷行駛20幾年也很少發生，一般來說，捷運要是有人闖入、異物侵入等外力因素或天災，才會停駛，但這次竟然因機電訊號異常停駛，令人捏把冷汗，高市府必須解釋清楚。

「高捷必須順暢才會提高運量！」國民黨高市議會黨團總召童燕珍痛批，政府鼓勵民眾多搭大眾運輸，未料今天卻發生停駛狀況，如果不是合理的原因，實在不可原諒，這次事件也恐影響民眾對高捷的信心，而影響市民上班、上學時間誰又要該負責呢？她要求高捷盡速把異常狀況查明，並向大眾交代清楚。

高捷公司表示，對於影響旅客上班時間甚感抱歉，目前行車安全無虞，後續夜間將對異常原因，進行完整查修。