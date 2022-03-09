華人EMBA聯合會公益社與高雄長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師郭和昌等人7日駕駛「川崎美心專車」前往高雄杉林區巴楠花部落中小學義診，全校151人接受心臟檢查，發現14位學生心臟異常，這也讓學生們可以及早發現問題並接受治療，避免憾事發生。

「川崎美心專車」7日抵達杉林區巴楠花部落中小學，為全校幼兒園到國中共151位學生義診，經過問卷評估、現場心跳音聽診與血氧檢測，發現有14位學生患有心電圖異常、廔管異常、輕微二尖瓣逆流、心房中隔缺損、卵圓孔小小未閉合及心雜音等心臟異常症狀，郭和昌醫師團隊將進一步協助就醫治療。

郭和昌表示，川崎症是一種侵犯嬰兒和兒童的急性發熱性疾病，因會引起皮膚黏膜、淋巴結和全身性血管病變，故又稱黏膜與皮膚淋巴結症候群。發病原因未明，特徵為發燒，以全身性血管炎來表現，其中以心臟冠狀動脈血管炎及合併冠狀動脈異常最為嚴重且常見，也是後天性心臟病主因。川崎症若未能在兒童時期被找出來，兒童往往在青年期運動猝死、壯年期需養家時發病。

國際獅子會300-E2區於2020年2月購置「川崎美心專車」，並捐贈高雄長庚醫院川崎症中心，車上配置專業醫療級兒童用心臟彩色都普勒超音波、心電圖機及氫美氧生機，總經費超過450萬元。以長期義診服務為宗旨，篩檢南部偏鄉學校，為學童實施心臟超音波及心電圖檢查，揪出可能罹患川崎症或其他心臟疾病的學童，讓有心臟問題的孩子能夠及時接受治療，阻止憾事發生。