資深女藝人李亞萍與余天結婚後育有兩女一子，一家人時常上節目分享家庭趣事，她即將在本月22號迎來72歲生日，小兒子余祥銓在臉書貼出全家人一起幫李亞萍過生日的照片，大家拍著手唱生日快樂歌，氣氛看起來相當和樂。其中仍在努力對抗癌症的二女兒余苑綺（改名余泳澐），坐在余天身側場面溫馨。

余祥銓在今凌晨放出全家為媽媽李亞萍提前慶生的照片，他祝福「媽媽生日快樂，希望妳每天都能像今天一樣開心。」，分享的慶生照中，李亞萍挽著余天的手臂，頭微微靠在余天肩膀上，背後是兒女送的祝福花籃。老牌男星余天難得露出靦腆笑容，夫妻倆感情相當不錯。

李亞萍的壽宴上，余祥銓也帶自己女友柔柔來見未來準婆婆，幾人比著手指愛心，看起來關係非常熟，李亞萍甚至被誇和未來媳婦站在一起像姊妹，保養得很好，讓人稱羨。全家福中余祥銓抱著姐姐余苑綺，姐弟關係融洽，余苑綺女兒則和阿嬤李亞萍一同吹蠟燭，為李亞萍慶生。

溫馨畫面曝光吸引一票網友按讚，留言祝福「祝福美麗的媽媽生日快樂」、「祝福大嫂生日大快樂」、「也希望妳女兒也能早日康復，加油」、「很棒的一家人」、「闔家幸福」。

二女兒余苑綺之前罹患直腸癌，日前發現癌症擴散，做了足足70次化療才出現，為了化解厄運在命理師的建議下改名余泳澐。坎坷病情遭網路酸民嘲諷「是要拼世界金氏紀錄？」。對此她曬影片直球回應，「從來沒有利用我的病情去炒新聞」。樂觀又勇敢的人生態度讓許多網友大讚，留言鼓勵她早日康復。