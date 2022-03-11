大陸女星劉詩詩昨(10日)過35歲生日，她和因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆2015年結婚，近日遭瞎傳婚變，但兩人已發聲明否認。昨劉詩詩過生日曬出單人慶生照，網友發現吳奇隆已兩年沒發文送生日祝福，倒是劉詩詩的好友、有流量女王之稱的楊冪曬出兩人背影，證明友誼不變。

劉詩詩7年前和吳奇隆結婚，2019年在台灣生下一子，或許因為許久沒被拍到同框，上月底微博傳出兩人正著手辦理離婚手續，同時間吳奇隆正好換掉和劉詩詩的情侶頭像，更讓傳言甚囂塵上，但也有眼尖網友指出，吳奇隆換頭像是為了替新節目宣傳，且新頭像上仍戴有婚戒，明示婚姻狀態依舊。

楊冪送上祝福，劉詩詩回應。（圖／翻攝自楊冪微博）

劉詩詩和吳奇隆忍無可忍，不久後共同轉發律師聲明，駁斥婚變傳聞，兩人一起寫下：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。 我們一直都很好，謝謝大家的關心」，並揚言提告。後來更有網友在咖啡店偶遇吳奇隆與劉詩詩，兩人似乎暫時拋開孩子，享受兩人世界約會，也間接證實聲明所言。

劉詩詩發文感謝粉絲祝福。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

昨劉詩詩過35歲生日，當天她有工作便曬出慶生照片，開心說：「謝謝所有人，收到了滿滿的祝福」，好友楊冪也送上兩人踏青背影，祝福說：「祝你生日快樂永遠幸福、開心、好看」，劉詩詩也同步回應：「倆250~敲可愛~哈哈哈」，引來網友大讚兩位女神的好感情。

網友發現吳奇隆2019、2020年都有發文替太太慶生，去年和今年沒發文。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

劉詩詩先前受訪則透露下部戲已經決定是古裝戲，暗示說：「下一部戲又要去古代世界了」，預告將復出。而另有眼尖網友發現，吳奇隆在2019年、2020年3月10日這天都有發文祝福太太，去年和今年卻靜悄悄，但也有網友緩頰認為兩人已經是老夫老妻，也許私下慶祝就夠，不需要向外界交代。