音樂頑童「哈林」庾澄慶和前妻伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利去(2021)年8月宣告出道，並曝光一連串濃妝及女裝照，曾受到質疑，但媽媽伊能靜發聲力挺兒子「做你自己」。今(16)日是庾恩利20歲生日，伊能靜昨(15)日特別在他生日前夕寫下祝賀；爸爸哈林則在小哈利生日當天貼出親子照，畫面中可見他非常珍惜與兒子小時候的相處時光，還半搞笑地配上哭臉表情說：「不顧我的反對就20歲了！」幽默兼溫馨。

伊能靜昨特別兒子在生日「成年禮」前夕給祝福，在臉書寫下：「今天是你19歲的最後一天，過了12：00，是你2字頭的開始，@En-Li恩利生日快樂！永遠愛你」，短短幾句話道盡看著愛子長大成人的喜悅；庾恩利隨後也貼心分享了媽媽的貼文，寫下：「20歲」，還附上一顆愛心，母子情深放閃。

60歲的老爸庾澄慶則在臉書寫道：「哈利在我心裡停格在孩子的畫面！不顧我的反對(哭臉)！然後⋯就二十歲了！送你人生最重要的祝福就是要健康快樂！Happy Birthday！」發文所附的兩張照片中，哈林秀出父子曾一同騎單車，還有庾恩利孩童時把奶油塗抹在庾澄慶臉上的頑皮畫面，當時天真無邪的男孩如今長成了20歲的男人，哈林展現出為人父母的開心與不捨，一番真性情令有相似經驗的網友看了會心一笑。

哈林雖不常在社群上公開與小哈利的互動，私底下父子倆其實感情融洽。去年哈林60歲生日時，小哈利沒能在爸爸身邊，但不忘送上生日祝福，前年則是親自畫了一幅畫送給哈林，讓他開心又驕傲，還說要把畫作取名為《獅子座的小男孩》，當時他得意說：「是我家大寶哈利送我的生日禮物，我覺得好棒，超喜歡。」對兒子常PO穿女裝、打扮嬌媚的模樣，哈林說：「小孩去做他想做的事情，只要健康快樂就完美了。」