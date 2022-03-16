陳翁當場死亡、14歲的孫子則左大腿骨折，緊急送醫搶救，而詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

南投縣南投市小溪橋堤防道路昨日發生一起死亡車禍，71歲的陳翁載著14歲的孫子要到學校上課，行經小溪橋堤防道準備左轉中興路口時，竟然闖紅燈直接左轉，當場撞上載滿鋼筋的拖板車，陳翁當場死亡、14歲的孫子則左大腿骨折，緊急送醫搶救，而詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。

這起事故發生在3月15日清晨6點半左右，陳翁載著孫子要到學校上課，行經中興路由南往北行駛，林姓拖板車駕駛則是從軍功路巷弄由東左轉往南行駛中興路，陳翁未依號誌規定直接闖紅燈左轉，幾乎沒有煞車的情況下撞上拖板車，陳翁當場死亡，孫子也骨折受重傷。

南投分局交通小隊小隊長歐俊佑表示，調閱相關監視器，陳姓老翁闖紅燈左轉，遭拖板車直接撞上，是肇事主因，但拖板車司機有超載導致煞車不及，則是肇事次因，同樣依規定舉發，林姓拖板車駕駛沒有酒駕，陳翁則仍待檢測，到院前已經無呼吸心跳，經搶救宣告死亡。

歐俊佑說，目前陳翁遺體已報請南投地檢署相驗，而林姓拖板車駕駛則依過失致死移送南投地檢書偵辦，而陳翁14歲的孫子因左大腿骨折需要開刀，目前住院治療中；警方呼籲行經路口應減速慢行，並依號誌運作通行，避免發生意外造成遺憾。