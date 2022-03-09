疑未留意車前狀況 桃園騎士先自撞拖板車再撞後方機車 14:082022/03/09 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子騎車疑未留意車前狀況，先自撞拖板車車尾再撞後方機車。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子騎車疑未留意車前狀況自撞拖板車車尾。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市八德區8日下午有名男子騎機車，疑未留意車前狀況撞上前方拖板車車尾，再撞到後方的機車，當事人酒測值均為零。 八德警方指出，8日下午1點多在中山路與中山路1496巷口，有名許男騎乘機車，疑似未注意車前狀況，先碰撞到前方劉男所駕駛之拖板車後，再碰撞到蘇男所騎乘的機車。 警方說，當事人經酒測值均為零，許男臉部及四肢等擦挫傷、意識清楚，現場由救護車協助送醫，更呼籲，用路人行車應注意車前狀況，並保持適當安全距離，避免類似情形發生。 惡意踹機車害人慘摔 騎士肇事逃逸引眾怒 高雄道路縮減騎士摔車 國賠被駁回 #桃園 #機車 #車前狀況 #拖板車 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中61歲婦橫越馬路遭撞輕傷 騎士重摔昏迷搶救中 09:412022/03/09 社會 恐衝擊選情 花蓮玉里鎮長疑貪污 今遭檢調搜索 17:542022/03/08 社會 驚險影片曝光 高雄風太強 路燈遭連根拔起砸爛8機車 09:492022/03/08 社會 假辣妹網交嗲求「打手槍」片 未婚男慘遭威脅購遊戲點數 13:582022/03/08 社會 Gogoro聯手輝能打造固態電池 3年後量產 09:462022/03/09 財經 男騎電動滑板車闖紅燈釀禍害死 法院判刑10月 12:072022/03/09 社會 學測數A超難被爆未使用題庫 大考中心回應了 09:592022/03/08 生活 自行車公會理事長曾崧柱：自行車業攜手共度難關 04:102022/03/09 產業特刊 天宇E-bike三電系統 擁多項優勢 04:102022/03/09 產業特刊 泰女星離奇溺斃落水畫面曝光？船上友人疑無視求救扯下保命工具 08:362022/03/09 娛樂 強強聯手！Gogoro® 攜手輝能科技 打造全球第一顆電池交換式電動機車專屬「固態智慧電池原型」 10:082022/03/09 機車情報-機車新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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