男子騎車疑未留意車前狀況自撞拖板車車尾。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區8日下午有名男子騎機車，疑未留意車前狀況撞上前方拖板車車尾，再撞到後方的機車，當事人酒測值均為零。

八德警方指出，8日下午1點多在中山路與中山路1496巷口，有名許男騎乘機車，疑似未注意車前狀況，先碰撞到前方劉男所駕駛之拖板車後，再碰撞到蘇男所騎乘的機車。

警方說，當事人經酒測值均為零，許男臉部及四肢等擦挫傷、意識清楚，現場由救護車協助送醫，更呼籲，用路人行車應注意車前狀況，並保持適當安全距離，避免類似情形發生。