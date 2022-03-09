大S和舊愛具俊曄閃電再婚，具俊曄9日中午搭機來臺，他經由寰宇商務中心工作人員安排，從機坪前往管制區內採檢站採檢。(陳麒全攝)

具俊曄一早搭機來台見大S。（圖／本報系資料照片（左圖）、取材自具俊曄Instagram）

大S老公來了！具俊曄現身機場 買寰宇通關直奔防疫飯店

大S（徐熙媛）昨一早驚喜宣布，和20年多年前的舊愛、52歲韓國「酷龍」成員具俊曄結婚，2人已在韓國完成結婚登記，而具俊曄在今（9日）早搭乘韓亞航空的OZ-711班機來台，表定11點30分降落，不過班機提前降落，具俊曄抵台後將在防疫旅館進行10天隔離，出關後將與新婚妻子大S相聚。

具俊曄今天近中午搭機來台，他經由寰宇商務中心工作人員安排，從機坪前往管制區內採檢站採檢，具俊曄過了大約1個多小時終於出關，心情不錯的他，拿起手機自拍，還親切地與媒體揮手、彎腰鞠躬致意，而具俊曄來台後將直接住進防疫旅館，展開10天的隔離，出關後才可以見新婚妻子大S。

20年未見！具俊曄來台追愛大S 桃園機場直擊

大S和舊愛具俊曄閃電再婚，具俊曄9日中午搭機來臺，他經由寰宇商務中心工作人員安排，從機坪前往管制區內採檢站採檢。(陳麒全攝)

大S和舊愛具俊曄閃電再婚，具俊曄9日中午搭機來臺，他經由寰宇商務中心工作人員安排，從機坪前往管制區內採檢站採檢。(陳麒全攝)

大S和舊愛具俊曄閃電再婚，具俊曄9日中午搭機來臺，他經由寰宇商務中心工作人員安排，從機坪前往管制區內採檢站採檢。(陳麒全攝)

具俊曄結束隔離後，會拜訪大S的家人、和大S子女培養感情，預計在台灣待2個月，再帶大S回韓國。其實，具俊曄宣布婚訊後，他也向韓媒坦言，他的心情其實相當緊張，沒想到相隔20年能再與大S重逢，具俊曄不只來台見新婚妻大S，小倆口也會在台灣度蜜月，至於一對子女的動態，大S將等具俊曄隔離出關後再一起討論。