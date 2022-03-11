大陸國務院總理李克強11日第十次參加總理記者會，這也是他的告別秀。擁有經濟學博士的李克強，留下許多描繪中國經濟發展的金句妙語；十年來歷經了上任初的「習李體制」，到中期以後定於一尊的「習核心」，李克強在許多言行細節都嚴守份際，莫敢僭越。

2018年3月大陸在兩會上修改《憲法》，取消了國家主席任期最多兩任的限制，為習近平邁向第三任鋪路，但並未修改總理的兩任任期限制，因此李克強在今秋二十大後必需卸任。

2012年中共十八大召開前，究竟是「習李」或「李習」，曾眾說紛紜，在確定由習近平出任總書記後，曾短暫有「習李體制」說法。但在2016年11月中共十八屆六中全會確立「習核心」地位後，李克強就嚴守「老二」份際。

譬如在2013年到2016年的總理記者會，散場時李克強對媒體說的是「明年見」、「謝謝，再見」，但到了2017年變成「有機會再見」，當時引起揣測，是否十九大後總理會換人？雖然後來李仍續任總理，但可理解為李克強當時是為了充分尊重習近平在十九大做的新人事安排。

又譬如在十九大後的全國兩會，當會議開幕，中央政治局常委按順位出場時，李克強會刻意等習走了一段距離後才出發，習與李之間距離隔很遠，李克強與在其後的栗戰書、汪洋、王滬寧等，則大約保持較近的等距。此舉同樣突顯了習核心。

2020年4月，新華社發布一篇長達3萬字的「防疫大事記」，細數大陸防疫工作細節，包括習近平2020年3月10日赴武漢考察，副總理孫春蘭作為中央指導組組長進駐武漢等，但卻漏掉了李克強在1月27日曾「受習近平委託」赴武漢考察。

李克強11日在總理記者會上被問到如何總結這幾年的工作，他表示最大的挑戰就是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊；相信在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，有社會各界的大力支持，中國經濟一定能夠爬坡過坎，實現目標。

從李克強這幾年記者會的應答可發現，他有豐富的肢體語言，只要是經濟民生議題，都可侃侃而談、長篇大論，脫稿演出；但像是敏感的台港議題，或是國際政治話題，則較多是照本宣科，字斟句酌。

對中國經濟發展的體會，李克強多次生動比喻，如「自行車論」，形容經濟發展就像騎自行車，停下來就會摔倒，必須穩中有為；「動車論」強調經濟發展要像動車一樣保持平穩，過於高速反而難以持續；今年他則用「登山論」，解釋經濟體量愈大，就像高山愈高，要達成的百分比也愈不容易。

若按照「七上八下」潛規則，李克強今年67歲，仍可續任政治局常委，但在無法連任又不能更上一層樓的情況下，選項並不多。

11日記者會散場，站起身的李克強順著翻譯的話，面帶笑容對著台下記者用英文說「thank you! everybody」，稍加駐足又多揮了好幾次手。這段總理歲月，是十年磨一劍，還是十年如一夢，想必點滴在心頭。