0303全台大停電，經濟部長王美花僅自請處分沒請辭，前總統陳水扁喊話應下台。對此，國民黨立委楊瓊瓔今在立法院國是論壇直言，民眾不會要求部長立刻滾蛋，只要求能有穩定的供電；「追究是否有人為疏失、行政責任或政治責任，對民眾來說，其實只在乎給我電，其餘都是空談。」

全台大停電，引發各界質疑，王美花自請處分不請辭，前總統陳水扁發聲呼籲應當下台。對此，國民黨立委楊瓊瓔今在立法院會進行國是論壇時表示，1年3次大停電真的是夠了，昨天的設備故障，讓全台亂成一團，停電戶數達到549萬，占全國用電戶數的6成，超過一半受到停電衝擊，這已經是最大規模的停電事件，更別說零星的停電事件。

但楊瓊瓔直言，無預警的停電衝擊，民眾與企業誰還會在意來源在哪，「我只要說，民眾的心聲只求千萬不要再被電爆，台灣每次重大停電，政府總是千篇一律說檢討、改進、究責，但民眾不會要求部長立刻滾蛋，只要求穩定的供電。」

楊瓊瓔強調，「追究是否有人為疏失、行政責任或政治責任，對民眾來說，只在乎給我電，其餘都是空談。」

楊瓊瓔表示，一個電廠故障，就造成全國無預警停電，這樣的供電系統，也太過脆弱。電力供應是嚴肅且須持續被投資的議題，但在蔡政府眼哩，只要網路聲量對自己有利，還會去管電力供應到底穩不穩定嗎？事實上，全民與企業關心的，是在乎要有穩定充足的電力來源，政府不應再讓台電停留在「及格邊緣」打轉。