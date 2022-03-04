臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

昨日（3）興達電廠開關場事故全台大停電，由於台電預估昨晚上6點仍缺400萬瓩，加上太陽開始下山，晚上供電不足，擔心電網供需不平衡，決定雲林以下南部縣市實施分區局部限電，影響戶數尚未評估。雲林以南傍晚起部分限電的消息引發大批網友不滿，紛紛湧入相關新聞連結開嗆，有人更直言「政府帶頭瞧不起人是不是？」「雲林以南的卡細漢嗎？」

昨日全台549萬戶停電，至傍晚5時許約復電8成。但隨著太陽下山，太陽光電供電慢慢歸0，晚上大家下班又增加用電，供電將不足。為使電網供需平衡，決定對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東部分地區實施限電，避免負載過高。

太陽能發電昨日共計388萬瓩，因此晚間抽掉這些電力，讓原本就不足的供電機組更加吃緊，使的台電必須晚上實施部分地區分區限電。

雲林以南布分限電的消息掀網路熱議，網友湧入《中時新聞網》、《中央社新聞粉絲團》、《TVBS新聞》、《東森新聞》等各大媒體相關新聞連結留言，有連結留言數甚至超過600則：「政府帶頭瞧不起人是不是？」「雲林以南的卡細漢嗎？」「雲林永遠是邊緣人」、「南部次等公民啊」、「為什麼限電的是雲林以南各縣市？」「鐵票區台灣價值夠沒在怕的意思」。