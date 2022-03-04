全台各地昨天大停電，549萬用戶受影響，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭負責，經濟部長王美花則「自請處分」，引發外界議論。民眾黨立院團痛批「供電保證跳票，政府承諾無效」，要求蘇揆在國會公開向國人致歉，並為受影響549萬戶及產業成立單一補償窗口，同時要求經濟部與台電，下周二赴立院進行專案報告。民眾黨立委賴香伶則呼籲王美花應該「知所進退」。

民眾黨團總召邱臣遠指出，昨天全台大停電造成產業、民生、經濟損失超過上百億的價值，導致全國民怨高漲，要求蘇貞昌向國人公開道歉，同時針對這次事件必須嚴格查辦，並說明王美花「自請處分」的層級到哪裡，政務官應不應該為自己的政治責任下台？蘇揆的態度很重要。

「供電保證跳票，政府承諾無效」，邱臣遠表示，蔡總統任內已經大跳電4次，每次都說供電無虞，不論是缺電或供電系統，對民眾最直接的感受就是「店沒辦法到我家」，無法正常生活，中小企業生產線更因為停電受到損失。

邱臣遠呼籲，政府應該成立單一窗口，提供相對應損失補償機制，包括包括這次受傷最重的鋼鐵、石化產業，因為這次是政府管理上的疏忽，「這就是你執政黨的失能，就是你執政黨的不負責任。」

王美花先前曾打賭，若全台大停電就請雞排，邱臣遠酸，就算要吃雞排，也要有冰箱可以冰，痛批昨天大停電淪為國際笑話，讓民眾黨團覺得非常遺憾。

賴香伶表示，此次發生事故的機體編號3540，與去年513、517發生事故的機體為連動的基閥開關，令人憂心的是在歲修情況下，恐持續發生事故，同時也凸顯台電並未在去年的事故中精進，「公安操作SOP要重寫。」

賴香伶批評，去年全台大停電事故發生後，台電提出36項檢討報告，如今看來應有的措施全數失靈，除了顯示人員訓練不足，也與當時無人負政治責任有關，相信這次王美花會知所進退，下台後讓更專業的團隊處理。