《紐約郵報》（New York Post）8日報導，在新冠肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒席捲全球的關鍵時刻，嬌生公司（Johnson & Johnson）卻被爆已於2021年年底暫時停產自家新冠肺炎疫苗，以生產另一款針對其他疾病、用於富裕國家年長者臨床實驗的新疫苗，恐讓全球少了上億劑新冠疫苗可用。

根據報導，嬌生公司目前唯一用於生產新冠疫苗的荷蘭工廠，已於2021年年底改為生產用於針對呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus，RSV）的新實驗性疫苗，但其他接手生產該廠牌新冠疫苗的工廠，卻因為仍未取得監管機關許可等問題，還無法啟動生產。

消息人士指出，嬌生新冠疫苗最快可能要到3月才能重啟生產、5至6月恢復交貨，而荷蘭萊登（Leiden）工廠的疫苗月產量超過5000萬劑，代表全球可能少了上億劑疫苗可用。雖然根據研究，嬌生疫苗的防護力不如莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等疫苗，但由於其儲存條件較為寬鬆，能於攝氏2至8度存放3個月，不像前述疫苗須以超低溫儲存，代表受其停產影響最嚴重的國家，將是本就相對缺乏疫苗的貧窮國家。

消息人士指出，嬌生荷蘭工廠目前生產的呼吸道融合病毒疫苗，主要用於富裕國家年長民眾的臨床實驗，即使被證明有效，可能也難以在數年內上市。《紐約郵報》表示，呼吸道融合病毒每年約導致1.4萬美國年長者死亡，全球有多間藥廠正彼此競爭，希望研製出首款針對該病毒的疫苗。