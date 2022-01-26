台南麻豆排水大溪橋改建工程26日由市長黃偉哲主持完工通車典禮。（劉秀芬攝）

台南麻豆排水大溪橋改建工程26日由市長黃偉哲主持完工通車典禮。（劉秀芬攝）

台南麻豆排水流域每遇豪雨成災，為改善沿線橋梁因梁底太低、中間落墩常造成水流阻礙及沖刷，致影響交通安全問題，台南市政府結合中央極力推動橋梁改建工程；繼完成文瑞橋、玄武橋、黑橋改建後，工務局近期也完成大溪橋改建工程，26日由市長黃偉哲主持完工通車典禮。

黃偉哲表示，治水要讓人民有感，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水；麻豆排水流域經過麻豆區、下營區，沿線居民長期飽受汛期水災之苦，治水問題成為市府重要課題，市府爭取中央經費已陸續完成麻豆排水沿線4座橋梁，總經費約4.84億元。

工務局表示，下營區中山路為下營市區聯接中營社區最主要的聯絡道路，惟該路段跨越麻豆大排之大溪橋，因舊橋梁底低於計畫堤頂高度，影響通洪斷面，容易造成遇豪雨淹水問題。

工務局長蘇金安表示，大溪橋橋梁改建工程經費1億4200萬元，並連同緊鄰下營排水之無名橋及上下游護岸、防汛道路一併改善，提供用路人安全、平坦舒適的交通環境。

工務局表示，大溪橋舊橋全寬為13公尺，橋長36.3公尺，改建後橋梁全寬同為13公尺，但橋長增長為63公尺，採落1墩之鋼構I型梁方式辦理，施工期14個月。施工期間經2021年數波豪大雨考驗，鄰近區域未發生積淹水情事，見證改建工程成果良好，可有效保障居民的生命財產安全。