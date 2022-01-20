虎年新春腳步近了，但因新冠疫情，弱勢族群受到更大衝擊。為讓弱勢族群感受社會溫暖過個好年，富邦集團拋磚引玉，總計捐出1250萬元給創世基金會的「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，其中500萬元認捐「植愛年禮」；另外的750萬元則作為植物人常年服務經費，這已經是富邦集團連續第六年捐助創世基金會，雖然疫情導致弱勢族群生活更為艱困，但天冷心不冷，富邦希望以滿滿的正向力量，成就社會共好！

創世基金會致力於服務植物人及其家屬、寒士街友、清寒單親家庭、獨居長輩等對象，每年舉辦「植物人常年服務暨寒士吃飽30」募款活動，至今已邁入第32年，然自去年起，因受新冠肺炎疫情影響，將寒士尾牙改為贈送弱勢家庭「植愛年禮」及應急紅包，今年因應疫情將持續以此方式辦理，但募款艱鉅，希望社會各界共同發揮善行，幫助弱勢族群過個好年。

富邦集團積極防疫的同時仍不忘投入公益，為響應政府防疫政策，近兩年皆停辦集團謝年會，改發放員工加菜金，希望所有同仁安全、溫暖過好年。集團更秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神，持續第六年捐助創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，希望以企業的力量，拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關懷弱勢族群。2022年總計捐助1250萬元，其中750萬元將作為植物人常年服務經費；另外 500萬元則認購「植愛年禮」，希望幫助寒士及植物人等弱勢家庭過個好年，以實際行動為弱勢加油。

長期以來，富邦集團透過旗下7大基金會，打造全人公益關懷的平台，並自許為社會發電機，落實「取之於社會，用之於社會」的精神。其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的理念。未來，富邦集團將持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，傳遞滿滿正向的力量。