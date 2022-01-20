台東縣豐榮國小20日以社團園遊會闖關方式辦理休業式，讓全校學生可以認識每個社團，其中木工社更將作品義賣，所得將全數捐給1名家庭遭逢變故的同學。（蔡旻妤攝）

台東縣豐榮國小20日以社團園遊會闖關方式辦理休業式，讓全校學生可以認識每個社團，其中木工社更將作品義賣，所得將全數捐給1名家庭遭逢變故的同學。（蔡旻妤攝）

台東縣豐榮國小20日以社團園遊會闖關方式辦理休業式，讓全校學生可以認識每個社團，其中木工社更將作品義賣，所得將全數捐給1名家庭遭逢變故的同學。（蔡旻妤攝）

台東縣豐榮國小以社團園遊會闖關方式舉行休業式，讓學童展現學期的社團學習成果；其中木工社學童將手做的大型家具義賣，籌措費用幫助家庭遭逢變故的學童，讓他能繳下學期的學雜費。全校師生都很捧場，賣出所得共9000多元；學生說，很開心有能力做愛心。

「書架很好用！書可以放在這裡，其他小東西可以放在比較小的地方。」木工社的學童向來參觀的家長推銷木工家具；家長王小姐說「參觀一下他們的木工作品，了解其中故事後很感動，希望可以出一些力量幫助他們」。

葉同學表示，這次他們在園遊會展出的大型家具作品，是要義賣幫助1位父母親剛剛過世的同學，目前已籌得數千元，「義賣我們自己做出來的作品，同時又能幫助到別人，木工社的成員都覺得很高興」。

豐榮國小結合社團園遊會闖關辦理休業式，讓全校的學童有機會認識每個社團，有書法社、美術社、紙黏土等11個社團一同展現學習成果。其中成立2年多的木工社，學生已能做出彈珠台、拼圖積木等各種童玩，更合力做出桌椅和書架等大型的家具，學童都很有成就感。

豐榮國小學務主任趙鋅安說，最大的意義在於小朋友是自動自發跟老師討論之後，能夠提出這樣溫暖的義賣活動，看見孩子間能夠互相幫忙，讓他感到很溫馨。

豐榮國小進一步表示，家庭突然變故的學童，學校和社會處都已經進行安置以及經濟支持，而木工社的學童自發性發起的義賣，若後續無法賣完，將由學校會協助完成學童助人的心願。