基隆市政府去年底完成過港路、寧靜街新一代示範道路設計，以暖江國小為核心，從學生上下學需求出發，增加人行空間，目前全案設計已完成，並提報至營建署爭取工程經費。

過港路現有人行道淨寬不足及破損、纜線架空影響美觀等問題。工務處表示，纜線清理、夜間明亮、道路平整、排水改善等基本要求，都會納入設計，但這次最重要的是以暖江國小為核心，從學生上下學的需求出發，並搭配周邊的住商生活區域，讓整體動線更貼切過港社區居民的一日出入需求，未來國小前會設綠籬草坡和通學步道，提高就學安全性。

工務處指出，寧靜街入口老舊問題，也將一併改善，設計上首次採用「線型彎曲、窄化路寬」的降速思維，將原有直線雙車道規畫為略呈彎曲的單向道，車道寬度由4.6公尺縮為2.8公尺，降低車行速率，爭取出的空間將全部供人行使用，提高學童就學安全性，實現「以人為本」的城市設計理念。

目前工務處已開始督促各管線單位進場進行管遷作業，希望今年爭取到經費後，即可進場施工，而這次也先提供長達7分鐘的實景3D模擬影片，讓民眾一睹為快。