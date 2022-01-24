蔡政府將「九二共識」打成「認同一個中國」策略奏效？《美麗島電子報》今天公布最新民調，民眾希望下屆總統對統獨的主張，僅10.1％支持「九二共識」，由於民眾對國民黨的好感度也繼續下降，董事長吳子嘉表示，不得民心的國民黨，若無法為九二共識找到新的論述方法，繼續緊抱不動，2024確定將敗選。

《美麗島電子報》今天公布一月國政民調，在統獨立場方面，35.1％傾向「永遠維持現狀」，23％「台灣獨立」，16.6％「先維持現狀，以後再打算要不要獨立」，6.6％「先維持現狀，以後再打算要不要統一」，5.6％「先維持現狀，以後台灣獨立」，3.9％「兩岸統一」，3.2％「先維持現狀，以後兩岸統一」。

吳子嘉表示，以單項而論，主張「維持現狀」為相對多數；但至少不排斥台灣獨立的比例有45.2％；至少不排斥統一的比例則是13.7％。

在詢問希望下一屆總統對統獨的主張時，選擇「維持現狀」的有70.9％，「制定新憲法建立台灣共和國」10.7％，「九二共識、一中各表」10.1％，「兩岸統一」1.8％。

吳子嘉表示，從這樣的數據，或許可以推測，為何九二共識被貼上一國兩制的標籤後，民眾的認同度會愈來愈低。更特別的是，若以「政治立場」交叉分析，會發現「泛藍」支持者，有高達60.7％選擇「維持現狀」，遠高於選擇「九二共識、一中各表」的28.3％。

至於「中立／看人不看黨」的選民，有72.5％選擇「維持現狀」，也是遠高於選擇「九二共識、一中各表」的8.4％。

他說，去年底民進黨才剛爆發高嘉瑜遭林秉樞痛毆軟禁的事件，意外牽扯出這位與民進黨新潮流系交好的博士生，戶頭疑似有不明鉅額存款；但即便如此，民進黨相對於國民黨，在相對被剝奪感強烈的年輕族群，仍有一定程度的好感度。

吳子嘉表示，這到底是民進黨的多數主張獲得年輕人認同，還是國民黨的作為讓年輕人失望透頂？這種現象，國民黨有必要面對、化解，否則一個害怕年輕人的政黨，距離執政必然會更加遙遠。

他說，國民黨接連遭遇公投、補選的失敗，雖然從選票數字來看，也不是那麼悲觀，但朱立倫所領導的國民黨，歷經磨難卻未見振作態度。面對重大議題、社會問題，國民黨提不出足以振奮人心的方案。

吳子嘉認為，九二共識始終是兩岸對話的政治基礎。但國民黨必須承認，這套共識已經被對手抹到面目全非，若要堅持走下去，就必須找出另一種論述九二共識的新方法，這套兩岸對話基礎才有重生的機會。反之，如果堅持沒頭沒腦的抱著往前衝，現在就能斷言，「2024不用選了」。