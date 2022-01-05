罷昶說明會19：00登場 林昶佐對決提案人鄭大平

台北市第5選區立委林昶佐罷免案將於9日舉辦，台北市選委會依法於今(5)日19:00進行公辦電視罷免說明會，被罷免人林昶佐將對決罷免領銜人鄭大平，總共分成2階段，整場總計48分鐘。

鄭大平率先登場表示，最主要的目標，是要下架不知民意的政客，為萬華討為公道。在環南市場，林昶佐本來要嗆柯P，結果被自治會會長林勝東和攤商反嗆，很多罷免團體都出來說，還需要別人來告訴我們他不夠格嗎？同意罷免民眾也喊話，所以罷免會以最快速度展開，希望大家號召左鄰右舍出來罷免

鄭大平指出，林昶佐說柯P講廢話，護航民進黨，站在民意對立面，民眾怒而成立罷免社團，喊出「清林散昶」。林昶佐甚至還在節目上把發起罷免的人說是境外勢力，但大家對這已經免疫，「一騙再騙，還要再被騙第二次嗎？」

鄭大平直言，引君入甕，林昶佐害人害己，他要嗆柯卻被洗臉，引起民眾怒火，柯也曾說那天是第一次見到林勝東，也感覺這個局是人家設好的，柯還說沒有人喜歡被罵，也不希望社會這樣造謠。

鄭大平也說，林昶佐平常沒關心地方，回去唱歌最好，衛福部次長石崇良說萬華是破口，林昶佐不怪石崇良，反批國民黨獵巫，他在立法院投票，雖然是是無黨籍，但卻附和執政黨，反對公開3+11和購買國際疫苗，平常就沒關心地方，還要護航執政黨。

隨後，林昶佐為自己辯護指出，疫情期間，萬華醫療院所量能超載，我們從早到晚，都在緊急聯絡協助病患送醫，和幫助隔離者、弱勢族群。有些鄉親問我為何不回擊？我沒有太多時間辯駁，政治人物在關鍵時刻，本來就要承受責任。

林昶佐直言，我們在幫助需要幫助的人，讓社會更進步，但如果有人操作是非、搞罷免，這對鄉親不公平、台灣未來發展不利。林昶佐也細數自己在5年多任期內的政績為自己辯護，不管大事小事，來到我們服務處，都是重要的事，立委不出面協調，就是一拖再拖。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

第10屆立法委員(臺北市第5選舉區)林昶佐罷免案，將於1月9日舉行投票，5日罷昶案領銜人鄭大平(左)及鍾小平(右)信心滿滿出席公辦電視罷免說明會。(陳俊吉攝)