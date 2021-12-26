高雄寶馬男酒駕衝撞4行人 1女噴飛撞擋風玻璃墜地身亡

寶馬男撞上過馬路一家四口，造成1死3傷，被查出竟是3度酒駕，高雄市長陳其邁震怒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市今（26日）晚間發生一起酒駕車禍，1家4口過馬路慘遭一輛BMW撞上，媽媽送醫不治，爸爸與2名女兒皆受傷。肇事黃姓駕駛酒測值高達1.24毫克，更被查出是「3度酒駕」。高雄市長陳其邁聞訊震怒，稱「酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容」，要求警察局要從嚴從速儘速偵辦，決不寬貸。

這起車禍發生在晚間7時20分許，38歲黃姓男子開著BMW自小客車，行經前金區河東路和國民街口，毫無減速撞飛正穿越斑馬線的林姓男子一家人，林男的范姓妻子當場噴飛又重摔落地，傷重送醫宣告不治；15歲大女兒不僅雙小腿骨折，還全口牙脫落，14歲次女四肢擦挫傷，林男骨盆骨折，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克，當場被逮捕送辦。

警方事後更查出黃男曾在2006年以及2009年有酒駕遭取締紀錄，加上這次已是「3度酒駕」，早有酒駕紀錄，卻仍又酒駕，此次還撞死路人，由於黃男拒絕夜間偵訊，警方晚間先將他移送刑大拘留室，面對媒體問及「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」黃男一度腳軟，連說對不起。

警方將於明早進一步偵訊黃男，以釐清車禍事發過程，全案訊後將依公共危險罪嫌、不確定殺人之故意罪嫌及酒駕致死罪等方向將黃男移送法辦外，也將依違反相關交通規則對他開罰。

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