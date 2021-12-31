元旦3天連續假期並適逢跨年活動，民眾結伴出遊及飲宴應酬增多，新北市土城警分局為展現強力執法決心，有效遏阻酒駕等交通違規情事發生，今起持續強化攔停取締酒後駕車執法作為，以宣示警方守護交通安全的堅定決心。

土城警分局表示，依現行規定酒駕除機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰外，並均吊扣其駕駛執照一年至二年；肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照二年至四年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。同車不勸酒駕年滿18歲以上乘客將一併處罰600至3000元罰鍰。

土城警再次呼籲駕駛人「開車不喝酒、喝酒不開車」，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿心存僥倖，土城警於元旦連續假期編排封鎖式取締勤務加強稽查酒駕違規，以保障市民朋友用路安全。

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