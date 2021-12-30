「館長」陳之漢槍擊案爆發時，辦案人員拘提寶和會幕後老大綽號小寶的邵柏傑時，曾查扣市價超過千萬元的名錶24支，而其中一支AP錶（愛彼錶）事後卻遺失，而新北市刑大偵六隊胡姓隊長因測謊未過，遭申誡1次調非主管職務，全案交由新北地檢署偵辦；檢方近期偵結，因未查獲胡男有竊錶的確切證據，因此給予不起訴處分。

AP錶失竊後，刑大曾以50萬元與邵男和解，新北市警局後續偵辦名錶遺失案對31員進行測謊，胡姓隊長經3次測謊，結果並未通過，但他全程否認犯行，警方事後又搜索胡男辦公室、住處均查無證據，由於測謊不能作為唯一證據，警局考量確有疑慮，故先以行政處分記申誡1支，調職非主管職警務正，並通報檢方偵辦調查。

檢方偵辦時曾執行搜索扣押邵男住處、證物運送及放置證物等處的監視器畫面，但均未發現胡男有接觸此錶或翻找證物箱的狀況，後續請廉政署調查、勘驗，結果也相同，另外檢方也針對失竊一事，詢問多名警官，但都沒人目擊胡男有接觸手錶或從證物箱內取出的行為，更沒人在刑大確切看過該支手錶，因此無法確認手錶何時弄丟、在何處遺失或丟失。

檢方認為，警方雖有進行測謊，但不是直接針對犯罪事實測試，而是用彈劾方式推測，須有其他補強證據，才能作為對胡男不利的證據，因此認為證據不足，給予不起訴處分。檢方指出，該案件自始無法排除因查扣程序保管疏失而丟失的可能性，警方在證物保管上有重大疏失，相關單位應檢討強化管理機制措施、督導作業，有關考核督導人員的行政責任和懲處部分，應由所屬警察機關依法處理。