在王力宏道歉宣布暫離演藝圈後，李靚蕾今晚在微博發文，替陳建州、范瑋琪夫妻兩人澄清，與王力宏無不正當關係。李靚蕾另接受訪問時，則否認貼文是在「暗示徐若瑄」。一晚兩回應再度引起討論，有網友也推敲李靚蕾恐無直接證據，只好釣魚等人上勾。

網友在PTT八卦板以「蕾神是在釣魚還是沒證據？」為題發文，表示依照先前聲明推論，一種可能性是王力宏坦承以前跟人妻有過一腿，但李靚蕾懷疑不只以前有約，現在應該也沒斷過，但沒有證據只能影射。「違反防疫吃飯是最近的事，如果有什麼證據應該也是藏在王的手機裡」。

另外一種可能是蕾神裝俗辣釣魚，等待對方反擊後，把劇情拉到最高潮的時候，不留情面的絕殺。對方已陷入「回了可能會被絕殺，但不回就會被默認」的處境，但也不知蕾神底牌是什麼。

王力宏9月違反自主管理與徐若瑄等人聚餐，遭罰1萬元，李靚蕾爆料今天突然PO文強調王力宏與陳建州夫妻沒有不正當關係，更引人聯想到徐若瑄。(圖／徐若瑄臉書)

貼文讓不少網友紛紛回應，「應該是沒直接證據」、「有證據早爆了，應該只是懷疑」、「沒直接證據，在釣魚等自爆」。另也有網友發文指出，「蕾神文章敘述不像是婚後兩人有繼續約跑的樣子（或沒有證據）」。

另一派網友則認為李靚蕾就是在放餌，「有證據吧，宏宏本來要戰忽然投降」、「她一定知道啦，這樣說比直接爆出來更可以讓人關注」、「她又不急，誰做賊心虛就慢慢享受這種凌遲感，沒做的話也沒啥好怕的」、「這心戰啦，給對方一種蕾蕾沒證據的錯覺，等她浮出水面開噴再一刀反殺」。