北市仰德大道1段一處鐵皮屋，11日晚間近7點發生火災，警消獲報後以工具破壞鐵門，並在7點40分撲滅火勢，現場救出1名民眾是隔壁的鄰居，意識清楚，至於起火原因將由鑑識人員調查。

據了解，受傷的謝姓民眾94歲，有吸入性嗆傷，救護人員在消防車上實施救護後，已經沒有大礙，並不需要送醫。警消初判起火地點在6巷巷口，現場是一處美術館，警方通知陳姓租客到場，初步排除人為因素。