大陸四川一名人妻10月某日在家中與小王偷情，卻被在陽台修理冷氣的陳姓鄰居看到遭偷拍，陳男隔天就持偷拍的性愛影片威脅人妻，每周必須與他做愛2次，否則公布影片，人妻擔心出軌東窗事發只好順從，沒想到陳男得寸進尺，改要求每周做愛5次，人妻受不了，便跟丈夫坦白偷情、被威脅獻身，卻遭丈夫痛打一頓，後因夫妻倆對小王設計一場仙人跳索錢，最後落得3人都吃上官司。

據陸媒報導，陳男當天爬到陽台上維修冷氣，修到一半突然看見隔壁人妻與小王在做愛，隨即拿出手機拍下2人的做愛過程，再於隔天將影片傳給人妻。人妻看到影片相當緊張，表明願意出2萬元人民幣（約8.7萬元新台幣）封口費，希望陳男刪除所有影片及照片，但陳男卻說「不要錢，只要人」，要求人妻與他每周做愛2次，才願意守住秘密。

人妻擔心身敗名裂，只好答應了陳男，沒想到陳男吃到甜頭後，竟將每周做愛2次提高到5次，人妻最終忍受不了，主動向老公坦白了一切，結果遭到老公痛毆，還被提離婚，後來人妻苦苦哀求，提出會配合老公設計一場「仙人跳」，向陳男索取10萬元人民幣（以下皆人民幣），老公同意後才獲得原諒。

人妻隔天邀陳男到家人發生性關係，當場被人夫抓姦在床，要求陳男拿出10萬人民幣私了，陳男擔心妻子與家人知道此事，當場轉帳付錢，可是1個月被妻子發現家裡存款少了10萬元，經追問，陳男才坦承被抓姦，敲詐10萬元。陳男的妻子知情後報警，警方了解前因後果之後，將3名當事人全部刑事拘留。