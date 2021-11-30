原自鳳山淨水場經高屏特定區、臨海工業區、再沿中山四路至中山三路埋設供送南高雄地區1750mm管徑送水管，管齡已逾三十年，其行經臨海工業區管段，不僅重車頻繁輾壓，且地下亦布滿油、氣及石化管線，如發生破管，其搶修風險及困難度甚高。

由於2016年農曆年前，管線因不堪長年重壓，發生破管事件，造成南高雄地區7萬多戶停水或減壓，部分住戶甚至停水超過33小時，造成市民極大不便。賴瑞隆立委積極召集各管線單位協調，由台灣自來水公司斥資6.24億元，推動鳳山淨水場送水管複線計畫，選定路線自沿海二路、茂大街、北林路、山明路至宏平路口，埋設一條1800mm管徑送水管，全長約3.5公里。

本計畫之三案管線工程歷經近三年施工期間，在台水公司同仁與施工廠商共同努力下，克服種種困難，今日即將通水，將可大幅降低因破管造成大區域且長時間的停水風險，大大提升南高雄地區供水穩定。自來水公司表示，本計劃順利完成對於賴瑞隆立委居中協調大力促成、各管線單位的配合移遷、高雄市政府各業管局處的幫忙，以及市民朋友於施工期間展現之包容與配合，一併致上萬分感謝。