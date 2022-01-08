新北市林口區彭姓男子與小六女童小美（化名）為同社區大樓的鄰居，彭男明知小美有發展遲緩等問題，卻一時獸性大發，2020年間多次尾隨小美至社區廁所猥褻，觸摸女童下體，所幸社區警衛撞見彭男舉止，通報小美的祖母報警處理，才使彭男未繼續犯行。新北地院近期依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪判處1年2月徒刑，全案可上訴。

彭男2020年4月時，見到獨自在社區落單的小美，便尾隨她進入廁所，用手觸摸對方下體，未料剛好碰到警衛巡邏，見2人行為有異，跟著進去廁所查看，發現彭男身體緊貼著小美，下體勃起，立即喝斥，將小美帶離。

未料，彭男仍不放棄，隔月又尾隨小美進入廁所，並伸狼爪猥褻得逞，而警衛又剛好見到2人進入廁所，並再度前往廁所查看，發現小美坐在馬桶上，褲子已被脫掉，而彭男全身僅著內褲、下體勃起，警衛便緊急通報小美祖母，協助其報警處理。

不過，彭男偵訊時矢口否認犯行，他表示，自己患有亞斯伯格症，雖然認識小美，但從未跟她一起進去廁所，也沒有摸她下體，每次見面只有短暫打招呼，女童家屬指控被摸期間，他都不在社區，彭男辯稱，小美有情緒障礙、記憶不好的問題，因此無法證實自己有對她乘機猥褻。

新北地院依據警衛、小美等人證詞，認為依照小美身心發展狀況，陳述有所落差無可避免，但彭男在廁所撫摸小美下體等重點犯罪情節，與小美的陳述沒有太大落差，且整件事都有被警衛撞見，因此足認彭男有猥褻女童一事。

法官認為，彭男犯罪後矢口否認不思悔改，態度難認良好，但衡量其心智狀況、經濟智識程度，分別依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪判處10月，合併執行1年2月徒刑，全案可上訴。