YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）擅長搞笑討論時事，親民風格累積大批粉絲，與老婆和一對兒子家庭生活幸福令人稱羨；但近日他卻自曝「連2日上吐下瀉」，痛苦到只能請老婆幫忙發文，昨(19)日的最新狀態中透露他「體重狂掉」，比起最胖的時期整整少了少10公斤，身體狀況惹粉絲擔憂，紛紛猜測是否為腸病毒或諾羅病毒。

蔡阿嘎昨(19)日上午先是請老婆「二伯」幫忙發文，透露他「上吐下瀉還發燒」，晚上又拿著體重計合照，畫面中只見他目光無神似有黑眼圈，看上去一臉無精打采的樣子；蔡阿嘎坦言生病2天掉了2公斤：「掉到64公斤了！之前的人生巔峰是75公斤，整整少10公斤耶！」

蔡阿嘎身體不舒服還不忘請老婆發文向網友說明病情，遭對方虧：「是有沒有那麼敬業！」沒想到過了一天身體狀況還是沒轉好，貼文一出不少粉絲相當擔心，紛紛猜測是否為腸病毒：「最近醫生說是流行時期」、「二伯要小心，全家都中了」、「可能是諾羅病毒」、「家人也要注意可能被傳染」、「記得多補充電解質」「如果體重突然掉很多，建議要去做一下健檢」、「阿嘎的臉色沒有很好」、「好好保重」。

也有人開玩笑說：「好可憐但羨慕體重」、「瘦得很辛苦，但胖只需要一下子」；其實蔡阿嘎從去年就開始運動減肥，透露除了減少攝取澱粉，他也一直保持慢跑運動的習慣，幾乎每天都會跑5公里，「持續跑一整年有了。」他坦言自己其實不喜歡跑步，但為了維持身體健康和體力才能守護家人、公司，「跑步」逐漸變成每天的例行公事，讓許多粉絲佩服他直呼：「太厲害了，堅持運動真的很難！」