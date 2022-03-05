新冠肺炎疫情讓大多數人養成常戴口罩與酒精消毒習慣，上呼吸道病毒感染的病例降低，但是近日因急性腹瀉就醫人數大增，其中以感染「諾羅病毒」佔大多數。醫師指出，最主要原因在於諾羅病毒是透過糞口傳染，吃東西時一定會摘下口罩，酒精也殺不死諾羅病毒。

疾管署監測資料顯示，上週（2/20到2/26）腹瀉門急診就診累計11萬0783人次，其中大多是諾羅病毒感染所致。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師指出，與孩童較常感染的輪狀病毒和星狀病毒相比，諾羅病毒堪稱不分年齡層「通殺」，不管成人或兒童，只需要極少的病毒量即可能染病出現症狀，更容易發生群聚感染，通常是一人得病，全家中鏢。

諾羅病毒症狀在孩童多以嘔吐、水瀉為主，部分患者還會發燒；成人則以全身痠痛、頭痛、倦怠為主。醫師強調，一旦諾羅病毒發病後，沒有特效藥可以治療，只能依靠支持性療法處理，撐過症狀不舒服的時期。

●戴口罩、酒精消毒都殺不了諾羅病毒 勤洗手才是絕招

光田醫院兒科醫師黃中明指出，不論是輪狀病毒或是諾羅病毒，就算用酒精或是乾洗手等消毒步驟，都無法完全殺掉病毒。尤其病毒性腸胃炎主要透過糞口途徑傳染，只要有10~20顆病毒顆粒即可致病，像是小朋友喜歡用手亂摸，食物一拿就往嘴巴塞，更容易感染。

醫師也指出，吃東西的時候一定會摘下口罩，但諾羅病毒的飛沫傳染力非常強，接觸者很難逃過傳染的風險。

防治諾羅病毒有效方法。(圖/疾管署提供)

謝宗學醫師呼籲，要防範諾羅病毒傳染，唯有「用餐前務必非常仔細洗手、使用乾淨的餐具飲食，不要互相分食」，才能有效防範。環境消毒需用漂白水，靠酒精類消毒液完全沒有用。

更要注意的是，諾羅病毒的傳染性極強，即使症狀完全緩解，病人仍有約兩天的傳播能力，因此只要家有病人，務必將物品以漂白水徹底清潔。

黃中明醫師也提醒，因病毒性腸胃炎的症狀與許多疾病類似，曾有腦膜炎、菌血症患者因誤診，而延誤治療的例子，潛藏許多危機。因此只要出現嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫。