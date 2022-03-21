立法院交通委員會今（21）日審議《鐵路法》修正提案，其中第47之1條讓觀光鐵路票價鬆綁；不過近日前主播葉樹姍搭乘台鐵鳴日號返家後發生上吐下瀉事件，懷疑是鳴日號素食便當惹禍。立委要求台鐵對觀光鐵道服務要有複查機制；台鐵坦言對觀光鐵道便當沒有檢驗機制，但對觀光鐵道服務有定期考核。

葉樹姍近日在臉書表示，日前搭乘台鐵鳴日號返家後上吐下瀉，懷疑是鳴日號素食便當裡的黑色丸子惹禍。不過因證據當場已當廚餘銷毀無法化驗，讓她感嘆這麼用心規劃高品質的旅遊，怎麼會在最後這一個環節上留下瑕疵？提供鳴日號服務的雄獅旅遊表示已向供應商了解餐飲品質，後續會提供補償，另一名吃素食便當旅客目前未反映有身體不適。

立委洪孟楷今日指出，行政院版本的《鐵路法》修正草案第47之1條：「觀光服務內涵可以列入收費標準，其費用、路線範圍併同觀光服務計畫應報交通部核定後公告實施」，對國人來說國內觀光旅遊很重要，一般通勤族票價要讓大家可以接受，而觀光旅遊票價則可以適時調配，民眾會認為這是比較合理的。但是這次葉樹姍吃了鳴日號便當上吐下瀉，這樣很不應該，台鐵對於觀光鐵道旅遊的餐飲是否有複查機制？

台鐵局長杜微表示，鳴日號是台鐵和雄獅旅行社合作，合約是4年，台鐵昨天有直接跟葉樹姍聯繫。他坦言台鐵對觀光鐵道便當沒有檢驗機制，但這次個案有去追蹤了解，另外針對觀光列車對旅客服務和供餐接待，都有定期考核，合約裡面都有相關規定，每一季都會有考核會議，每年會有考察結果出爐。

交通部長王國材表示，台鐵對於鐵道觀光主要是負責營運，收取包車租金、營運權利金；未來《鐵路法》第47之1通過後，台鐵可以自理，包括餐飲和管理，修正前將加強管理。