台鐵企業工會不滿交通部送出的公司化草案未與基層充分溝通，今日動員千人上街陳情，並召開代表大會決定下一步動向。工會理事長陳世杰表示，若政府不正視訴求，將再動員會員5月1日勞動節提出不加班聲明書，癱瘓運能，而後續不排除再有其他行動。

交通部長王國材則回應，公司化能讓台鐵員工薪資福利、光榮感更佳，明天立法院有公聽會，期待工會能提出疑問，他可以一一解答。至於罷工或休假讓運輸受影響，這是影響全國旅客權益，希望工會慎思。

王國材說，交通部會繼續與工會協商，這段時間他已把公司化原因、工作相關規畫都講清楚了，如果不清楚，希望大家可以理性討論，明日公聽會就是很好的討論機會，請工會提出來，「看看還有沒有罷工的理由」。

交通部推動台鐵公司化，台鐵企業工會不滿交通部送出的草案未與基層充分溝通，且對於財務、資產等交代不清，今日趁著立法院交通委員會審議《鐵路法》修法，動員上街陳情，並交付陳情書。遊行結束後，工會人員返回台北車站舉行代表大會。

陳世杰指出，工會提出安全改革、保留台鐵資產及員工福利等訴求，若沒有得到善意回應，政府選擇強行通過，5月1日將請會員提出不加班聲明書，各地分會現在就開始收集意願，希望能得到過半數會員相挺，尤其是機班、車班盼能過半，該提案在代表大會鼓掌聲中通過。

至於有無可能提早在清明節連假行動？陳世杰說，若在清明連假癱瘓運能是犯了江湖大忌，不該影響到傳統節日旅客返鄉掃墓、與親友相聚的權益，就像歐美國家罷工不會選在聖誕節一樣。