針對台鐵公司化條例，台鐵工會23日將動員至立法院陳抗，並提出多項不滿意見。交通部長王國材21日表示，工會對公司條例還有現在的規劃沒有很了解，並反駁工會提出的疑慮。

台鐵工會21日發出通知表示，現行草案有諸多陷阱，包含：一、鐵路安全沒被提及也未明定；二、軍公教調薪未納入；三、鐵路公司自辦銓敘，資位人員身份難認應；四、員工宿舍全面收回，員工要搬出；五、未來公司薪資制度及福利沒有改善。

王國材21日出席立法院交通委員會前受訪說，安全改革沒有放在公司條例內是因為是現在進行式、已經在著手進行。至於公司化後的調薪比照公教人員，他表示，各國營事業皆按照公務人員調薪在運行，並不需要特別記載。他也強調，宿舍不可能被收回，宿舍是屬於營運的一部份。

此外，王國材指出，台鐵票價在安全、營運改革等完成前不會漲價，現在是改革重點，這些沒有做到，民眾也不能接受票價調整。但是，現在不漲，不代表未來不會調整，他說，該反應的時候就會反應，希望改善會讓民眾有感。