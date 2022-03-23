針對台鐵公司化議題，台鐵工會23日要在立法院陳抗，交通部長王國材感嘆，「工會不懂我的心」，公司化是希望對台鐵公司的員工更好，交通部與工會的目標其實是一致的，希望大家用理性的方式思考台鐵未來。

王國材強調，不管是公司條例還是鐵路法，主要是為了放寬《都市計畫法》跟《國有財產法》的限制，希望讓台鐵的附業收入增加，從現在的營收17％提升到60％，讓諸多車站的旁邊宿舍、倉庫可以得到妥善開發利用，也是為了讓台鐵未來公司化有好的基礎。

至於工會質疑政府享用公司化名義收回土地、炒高房價，用幫台鐵「償債」的名義來掩耳盜鈴，王國材回給出承諾，政府開發不會變成炒地，是希望透過土地資產開法，增加收入、改善經營狀況。他舉鐵道局管理的高鐵特定區用地開發為例，大部分的土地都不賣，而是用租金、設定地上權的方式來加以利用；如果要賣土地必須要報交通部。

王國材表示，尊重工會抗議，此舉代表很多台鐵同仁不了解現況，24日有立法院舉辦的公聽會，會請工會提出問題，屆時他會一一解答。