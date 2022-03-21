台鐵企業工會本周三（23日）將赴立法院陳情抗議，要求立法院退回政院版《台鐵公司條例》草案，待勞資協商；工會今日再度發出動員令，並表示勞工請假若遭主管阻攔，可立即告知工會，工會將採取行為告發主管。

工會表示，不完備的草案有諸多缺點與陷阱，例如第一，工會在乎的鐵路安全未在公司條例中被提及，也未明定；第二，未來行政院軍公教調薪未納入，行政院長蘇貞昌說的會保障在哪裡？第三，未來鐵路公司化自辦銓敘，資位人員身分將難認定；第四，員工宿舍全面收回，所有員工必須全部搬出；第五，未來公司薪資制度與福利未改善。

工會認為上述未提及事項都在草案中未敘明，使得鐵路員工處於前途未明、任人宰割的處境，唯有大家站出來，展現力量，要求退回協商，待交通部與工會協商完畢才可送審。

工會並提醒台鐵員工，當天請假參加立院陳抗者，是根據勞基法賦予的勞工主動權，主管無權阻攔；如遇到主管不准請假，可立即告知工會，工會將採取行為告發主管。

據了解，23日當天前往立院陳情的台鐵員工目前正在統計中，預計今天下班後才會有明確人數。