2018年台北捷運松山機場站2號出口發生工安事件，外包廠商施工防水閘門油壓管線疏失，閘門倒下造成廠商員工馮姓女子遭壓死，台灣高等法院維持一審認定，考量包商李姓男子犯後否認犯行，也未對死者家屬履行賠償，依過失致死罪判處9月徒刑。可上訴。

李男經營的公司負責捷運文湖線防洪閘門維修工作，2018年5月29日凌晨，李與馮姓女子到北市捷運松山機場站2號出口，進行液壓防洪閘門之保養維護，但未依規定保持防洪閘門之安全穩固，即進行防洪閘門油壓管之拆換作業。

凌晨2點多，因拆換油壓管過程中致防洪閘門液壓系統失效而倒下，重壓防馮女的頭部，致其左顱額部破裂凹陷骨折而死亡，檢方偵結後將李男起訴。

台北地方法院一審及高院二審都認定，李男是公司實際負責人，依法應負雇主責任，但卻未提供必要之安全衛生設備及措施，保障工作者之生命及身體安全，輕忽工作者作業安全，造成被害人死亡及被害人親屬難以平復之喪親至痛，判處9月徒刑。