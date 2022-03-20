大馬鋼琴家李元玲（Cathryn Li）人美又有才華，李元玲曾拜鋼琴家李雲迪門下，她不只擁精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，不吝嗇展現好身材的李元玲，又屢次以清純高顏值、火辣S身材曲線圈粉，讓李元玲在網路上擁超夯人氣，她還被受封為「鋼琴女神」，而李元玲日前則曬出比基尼照，解放腹肌和大長腿，她也有感直呼：「感覺我的完美主義已經到了很恐怖的地步，全部都要100分。」

照片中，李元玲身穿格紋比基尼和黑色開高衩小褲褲，大方解放結實腹肌和纖細大長腿，李元玲的零贅肉身材相當健康美，她也有感發文：「感覺我的完美主義已經到了很恐怖的地步，不允許自己99分，每一塊肌肉，每一斤脂肪，燈光細節，髮型妝容，全部都要100分。每一天的自律，沒有一刻敢偷懶。」

同時，李元玲也在IG限時動態中分享減肥飲食指南，她強調要少吃加工澱粉，如麵包、麵類等等，並建議要多選擇粗糧為主食，如小米、玉米、山藥、馬鈴薯等等，李元玲認為，血糖過高過低（吃得太飽，或者不吃，或消化太快很快餓）對減肥都不利。

多數網友看了李元玲辣照，都紛紛留言直呼：「天使的臉孔 魔鬼的身材」、「夠自律，超級女神」、「有這麼完美身材，就是因為自己有毅力和付出，值得」、「可以去比賽了」，也有人心疼李元玲對自我要求太嚴格，希望她不要給自己太多壓力。