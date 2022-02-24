41歲女星隋棠和老公Tony婚後育有2子1女，身為3寶媽的她，依舊保持完美身材，未料近日卻爆出第四胎疑雲，今(24日)她曬出「肚皮正面照」，似乎也直接回應懷孕傳聞。

隋棠在休假期間仍認真健身，她也在IG曬出面對鏡子、坐在地上的自拍照，只見穿著短版上衣搭緊身褲的她，露出纖細四肢和平坦腹部，雖然瘦但仍可見結實肌肉，讓網友都驚呼連連。

「肚子怎麼可以那麼平」、「有腹肌耶」、「超美的大長腿」，大讚她身材太厲害，而她雖然沒有提到四胎傳聞，但不少網友看了也秒懂「確認沒懷孕」。隋棠和老公Tony結婚7年，育有3個寶貝兒女，婚後她專心陪孩子成長，也經營服飾副業，一家五口幸福和樂，

而平時喜愛運動的隋棠，生3胎依舊維持完美身材，一點都不像生過，讓網友都稱羨不已。去年10月出席嬰幼用品代言時，穿著寬鬆洋裝、腳踩平底鞋，就引發懷孕疑雲，未料近日又爆出懷四胎傳聞，對此，經紀人也否認「目前沒聽說」，隋棠今也曬出正面露肚照，以實際行動粉碎懷孕傳聞。